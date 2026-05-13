生命保険文化センターの調査によれば、老後の生活資金に不安を感じている人は全体の7割以上に上ります。「何歳まで生きれば得か」という損益分岐点ばかりが注目されがちな年金の「繰下げ受給」ですが、夫と揃って70歳まで受給を遅らせたヨウコさん（仮名・75歳）は、夫が71歳で急逝したことで親戚から「損をしたね」と心ない言葉をかけられました。しかし、彼女の口から出たのは後悔ではなく、夫への感謝でした。損得勘定では測れ