「新たなエルグランド」まもなく予約開始！2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で日産が世界初公開した新型「エルグランド」は、2026年夏の発売が予告されています。巷では「7月発売」が噂されており、スケジュール通りであれば、5月末から6月には予約が開始される見込みです。【画像】これが「新型エルグランド」です！ 画像を見る（30枚以上）そこで、ゴールデンウィーク明けの都内の日産ディーラー