西アフリカにあるガンビア共和国。その名誉総領事館は名古屋にある小ぢんまりとしたガンビア料理店の2階にある。名誉総領事は店主でもあるビントゥー・クジャビ・ジャロウさん。2015年から無給でビザ発給や在日ガンビア人のサポート、2国間の交流支援などに従事してきた。日本に来た当初は「なぜそんなに黒いの？」などと心無いことを言う日本人もいたという。そんな中で彼女はどう生きてきたのか。そして彼女を支えた