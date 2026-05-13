4月中旬、X上でとあるユーザーによる「ガンビア共和国の日本国内唯一の公館は名古屋にある家族経営のアフリカ料理店の2階で、名誉領事は店主のおばちゃん」というポストが話題となった。国の公館といえば、専用の建物があって専任の職員がいるイメージだが、このポストは本当なのだろうか。真相を確かめるため、その料理店の店主、ビントゥー・クジャビ・ジャロウさんに直撃取材を行った。 【画像】ガン