三重県四日市市で先月、車上狙いを起こして現金およそ3万円が入った財布などを盗んだとして、53歳の男が逮捕されました。男の自宅を家宅捜索中、同居する女の覚醒剤の使用も発覚し、警察が詳しく調べています。警察によりますと、先月9日、四日市市塩浜の吉崎海岸付近の空き地に駐車していた軽自動車から、現金およそ3万円が入った財布など8点(時価合計約3万円)が盗まれる車上狙いが起きました。警察が現場付近の防犯カメラ