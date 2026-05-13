俳優の加藤ローサ（40）が12日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルでイメチェンした姿を公開した。【写真】「若々しい！」40歳・加藤ローサのイメチェン姿投稿で「るん」と音符の絵文字を添えて、ショート動画を投稿し、ゆるやかなウェーブヘアを紹介した。この投稿に「めっちゃ可愛い 似合う！！！」「年齢を重ねられても若々しくて可愛い」「昔と全然変わらんね」「違う人かと 素敵」「また益々キレイになっ