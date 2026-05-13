プロレスラーに転向した元柔道選手で東京五輪金メダリストのウルフアロンが、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。現代社会の風潮に苦言を呈した。【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン焚き火を囲んだ夜の晩酌で、夜が更け会話が深まる中、東出昌大が「活動休止って、不安はなかった？」とフワちゃんに問いかけたのをきっか