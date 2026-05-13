俳優の上地雄輔（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”にちなみ、母親の“顔出し”ショットを披露した。【写真】「お綺麗すぎる」「めちゃくちゃ美人」若かりし頃の実母を“顔出し”で紹介した上地雄輔上地は「母の日 #ありがとう #ワガママと我がママ 公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよよな』と確認したら、見た事無い