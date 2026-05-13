卓球の最新世界ランクが11日に更新されました。10日まで世界選手権の団体戦が開催。中国が大会12連覇を飾り、日本は10年ぶりの銀メダルでした。この大会での活躍に応じてポイントが加算。優勝した中国では大会10戦10勝だった王楚欽選手がトップをキープ。林詩棟選手が1ランクアップの6位に浮上しました。また梁靖崑選手が5人抜きで16位に浮上。過去には世界2位まで上り詰めた梁靖崑選手は、大会序盤こそ黒星を重ねましたが、準決勝