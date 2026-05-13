タレントの安めぐみ（44）が12日までに、自身のブログを更新。“母の日”に夫でお笑い芸人“東MAX”こと東貴博（56）や11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんから贈られたプレゼントを明かした。【写真】素敵な家族！安めぐみが家族から贈られた花10日、「母の日。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は母の日でしたね」と切り出し、「世の中の全てのお母様、いつも本当にお疲れ様です」と母親たちへねぎらいの言葉を