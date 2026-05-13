バラ専門店の会社を経営する男性が、婚活相手の34歳の美人経営者に対し「父が3人いる」と異色の家庭環境を明かす場面があった。【映像】バラ専門店オーナーの年収を公開5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを