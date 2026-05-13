童顔と美ヒップを併せ持つ注目の真奈が、12日発売の『週刊SPA!』5月19日号の「グラビアン魂」のコーナーで初登場する。童存在で、愛称はほ乳類を彷彿とさせる“マナティ”。動物への愛情も深く、誌面の対談は予想外の展開を見せた。【別カット】美ヒップをのぞかせこちらに振り向く真奈真奈は1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎える。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウ