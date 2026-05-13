HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、あと一歩届かなかったAYANAに対し、審査員やKATSEYEのメンバーから惜しみない賛辞と励ましが送られた。【映像】もう一人の可愛すぎる練習生が合格…『ガルプラ』出身練習生が脱落した瞬間『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーテ