【ワシントン共同】米国務省報道官は12日、ルビオ国務長官と中国の王毅外相が4月の電話会談で「ホルムズ海峡でいかなる国や組織も通航料を徴収することは許されない」との認識で一致したと明らかにした。共同通信の取材に答えた。