SNSを通じてウソの投資話を持ちかけ、男性から現金1000万円を騙し取ろうとしたとして、40代の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、住居不詳の岡田忠男容疑者(45)と、台湾籍の許永修容疑者(49)です。2人は先月から12日にかけて、小牧市の男性(63)にSNSを通じてウソの投資話を持ちかけ、現金1000万円を騙し取ろうとした疑いが持たれています。男性がフェイスブックに掲載されたウソの投資広告をきっかけに連絡したところ