【モデルプレス＝2026/05/13】ストームレーベルズ製作による完全オリジナル配信作品「M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官」が、2026年9月よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める。【写真】韓国で歓声を浴びる“ミチゲッタシュンスケ”こと道枝駿佑◆道枝駿佑、エリート刑事役演じる道枝が本作で演じるのは、警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多。頭脳明晰・運動能力抜群だが、人付き