富士山はかつてツインピークスだった！ 山体崩壊の歴史 古富士山が東の峰だった 富士山は、現在では美しい円錐型をした大型火山ですが、じつは約2900年前までは2つの峰をもつ「双耳峰（ツインピークス）」でした。 では、なぜ現在のように独立峰になったのでしょうか。その理由は、「御殿場岩屑なだれ」と呼ばれる大規模な山体崩壊にあります。これは、噴火や地震の影響によって、富士山の東側にあった峰が