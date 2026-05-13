明日14日の未明から明け方にかけて、東の空で細い月と土星が接近して見えます。明日14日の未明から明け方にかけては、北海道の北部や東北南部から九州にかけては晴れる所が多いでしょう。肉眼でも楽しめそうです。明日14日の未明から明け方にかけて細い月と土星が接近!明日14日の未明から明け方にかけて、東の空で細い月と土星が接近して見えます。肉眼でも楽しむことができますが、日の出60分前の高度が10度ほどとかなり低いので