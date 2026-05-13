朝のドル円は１５７．５０円台、前日東京午後の急落分は完全に戻す＝東京為替 朝のドル円１５７．５０円台での推移。海外市場の高値は１５７．７６円と、東京午後に急落する前に付けた１５７．７５円をわずかに上回るなど、下げ分を完全に解消し、もみ合い。 USDJPY 157.58