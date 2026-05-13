◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。前日は５打数無安打に終わり、１１戦５１打席連続ノーアーチ中。待望の一発でトンネル脱出したいところだ。先発マウンドには山本由伸投手が上がる。前日１１日（同１２日）の本拠地・ジャ