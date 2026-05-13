卓球の張本美和選手が世界ランクで2人抜きで自己最高3位に浮上しました。このことについて兄の張本智和選手が口にしました。卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。男女ともに中国に敗れたものの男子は10年ぶり、女子は6大会連続銀メダルとなりました。17歳の美和選手は、中国との決勝で過去11戦全敗だった世界2位の王曼碰選手に勝利するなど、今大会個人で10勝1敗と躍動。世界ランクは2