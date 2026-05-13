食料品店の精肉コーナーに並べられた肉類＝12日、米ニューヨーク・ブルックリン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、国内で加速するインフレについて、イランとの交戦が終結すれば「石油が市場にあふれ出し、一気に沈静化するだろう」と話した。米労働省が12日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で3.8％上昇と2年11カ月ぶりの高い伸びとなったが、楽観視する発言を繰り返した。トラン