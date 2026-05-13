「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）今季開幕前に支配下登録された阪神の嶋村麟士朗捕手がプロ初本塁打を放った。２−０の七回２死一塁、西勇の代打で登場し１５２キロを左翼席へ。四国ＩＬｐ高知から２０２４年度育成ドラフト２位入団。大学中退の苦い経験も人一倍強い野球愛で大舞台に躍り出た。◇◇うれしいプロ初本塁打を放った嶋村。２年目の今季、めざましい活躍を見せているが、今の姿からは考えら