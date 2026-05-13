生活に欠かせない「タオル」の進化がとまりません。イヤなニオイを抑えたり、体と髪で拭き分けできたり、便利な機能がついたアイデア商品など様々登場しています。 【写真を見る】速乾・リバーシブル・ヘアケア特化「令和のタオル」最新事情【THE TIME,】 バスタオル「正しい買い替え時期」は？バスタオルをどのくらいで買い替えますか？街行く90人に調査したところ「半年」「3年以上」「4〜5年で、雑巾だなと思ったら替