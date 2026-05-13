なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める完全オリジナル配信作品『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』が、9月よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。 参考：生見愛瑠による音楽映画の新たなマスターピース『君が最後に遺した歌』道枝駿佑と紡ぐ言葉 本作は、刑事×女子大生×ミュージカルというジャンルミックスの“青春やり直し”潜入サスペンスコメディ。ストームレーベルズ製作に