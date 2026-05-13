ラ・リーガ 25/26の第36節 オサスナとアトレチコ・マドリードの試合が、5月13日04:30にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、モイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ティアゴ・アルマダ（FW）らが先発に名