大腸がんなどの病気は、初期症状がほとんどなく、検査でしか発見できないものも多いそうです。そこで大腸カメラ（大腸内視鏡）とはどのような検査なのかについて、松井太吾先生（まつい内科医院副院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。 監修医師：松井 太吾（まつい内科医院） 東邦大学医学部医学科卒業。その後、仙北組合総合病院（現・秋田県厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター）、東邦大学医療セ