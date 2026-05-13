サウナであじわう、深いリラックスと高揚感に包まれるあの感覚。いわゆる「整う」を求めて人は熱気の中へと向かう。しかしその裏で、体にはある“異変”が起きている可能性がある。数多くの異状死体を見てきた筆者が、そのリスクを語る。※本稿は、法医学者の高木徹也『私たちはなぜ死ぬのか 法医学者が語る「永く、よく生きるための技術」』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。サウナで人はなぜ死ぬのかそのと