ソニーグループのソニーサーモテクノロジーは5月12日、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET」シリーズの最新モデル「REON POCKET 6」を発売した。●フラッグシップモデル譲りの冷却システムでさらに涼しく新製品は、首元に装着して本体接触部分の体表面を直接冷やしたり温めたりできる「着るエアコン」。長時間の連続使用に特化したフラッグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」に対して、通勤での軽やかでパワフ