JリーグオールスターDAZNカップのファン・サポーター投票結果が発表され、J2・J3 EAST-Aからは田中パウロ淳一（栃木シティ）がクラブ内得票数1位で選出された。個性的なゴールパフォーマンスやSNSでの積極的な発信で注目を集め、今や田中パウロ淳一の名を知らないJリーグファンはいないだろう。ファン・サポーター投票では、所属する栃木C以外の“他サポ”からの得票率も非常に高かった。「僕に期待されているのはそういうとこ