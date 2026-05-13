【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月13日20時からTBSにて、川島明（麒麟）と佐久間大介（Snow Man）がダブルMCを務めるスペシャル番組『検証！おカネの窓口』の第3弾が2時間スペシャルで放送される（関東ローカル）。 ■おカネのピンチを“ヒットの超人”がガチ解決 この番組は、「人気がない」「昔から代わり映えしない」など、おカネにまつわるピンチを“ヒットの超人”と呼ばれる面々に相談し、提案された