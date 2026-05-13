2026年5月11日、韓国・朝鮮日報によると、韓国の現職検事約230人が新任裁判官募集に志願した。検事の定員は2292人で、約10人に1人が検察を離れようとしていることになる。大法院（最高裁判所に相当）は毎年1回、欠員状況により110〜160人の新任裁判官を任用する。応募資格は「経法曹経歴5年以上」となっている。まず筆記試験に当たる「法律書面作成評価」が実施され、合格者のみが任用申請することができる。今年は3月7〜8日に評価