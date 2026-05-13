プロレスラーに転身したフワちゃんが、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。プロレス挑戦の葛藤を明かした。【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン野営地での水汲みを志願したフワちゃんは、川へ水を汲みに行くと「水なんて（蛇口）ひねりゃ出てくるのを、山降りて汲みに行って、上がってって。すごいよなぁ」と感嘆。さらに