プロ初打席満塁本塁打デビューから5日後、1983年（昭58）4月15日から甲子園で阪神3連戦があった。高校時代に行けなかった夢の球場。初めて足を踏み入れ、ドキドキだった。16日の2戦目は槙原寛己が延長10回を投げ切り、プロ初登板初先発初完封の快投を演じた。私は6回先頭の藤田平さんの打球をトンネルし、スタンドから一斉に「下手くそ！」コールの洗礼。槙原が頑張って後続を抑えてくれて助かった。そして17日、阪神の伊藤