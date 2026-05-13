◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)巨人は佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで劇的勝利。試合後には阿部慎之助監督がサヨナラ弾の場面を振り返りました。9回にサヨナラ2ランを放った佐々木選手については「ノーアウト1塁になったら『バントはないよ』と勝負をかけて、あの一打が出たので素晴らしかった」と称賛しました。さらに「ホームランを打てる力はあるし、そこにちょっとかけて。(バントで)送ってとかは今