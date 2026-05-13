アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、元女子マラソン日本記録保持者の野口みずきさん（47）が12日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。左利きゆえに区役所などの公共機関で直面する不便な日常を明かした。今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送され、左利きの著名人が集結した。「左利きって生きにくい…と思った瞬間」のトークテーマで、野口さんは「区役所とか郵便局に