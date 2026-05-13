巨人が劇的勝利を収めた。1点を追う7回、平山功太の適時打で同点に追いつくと、9回に佐々木俊輔が右中間へ豪快なサヨナラ2ラン。土壇場で試合を決め、球場は歓喜に包まれた。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説を務めた片岡篤史氏が佐々木の打撃技術を高く評価。特にサヨナラ弾の前の打席で放った二塁打に注目した。広島先発・床田寛樹に対して迎えた第3打席。初球のカーブを引きつけて逆方向へ運ん