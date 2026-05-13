義妹は毎回会うたびに「お義姉さん、聞いてください！」と頼ってくる、いわゆる「かまってちゃん」。そんな義妹に寄り添ってきたけれど、ある頃から「しんどい」と思い始めて！？筆者の友人E子が実際に体験した義実家エピソードをご紹介します。 義妹は「かまってちゃん」 義妹は、人懐っこくおしゃべり好きな性格。 会うたびに「お義姉さん！ 聞いてください！」とニコニコ話しかけてきます。 最初は「私を頼