芸歴70周年を迎えた銀幕の大スター！“マイトガイ”小林旭が、13日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】むっちゃカッコよ！まじイケメン！1960年代の石原裕次郎さん 1960年代、日活の黄金期に石原裕次郎さんと人気を二分した小林。俳優としてスタント無しで撮影するハードなアクションでファンを魅了し、歌手として「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数