福井テレビの福山千奈アナウンサー(24)が12日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナとバラ園を訪れたことを報告した。 【写真】けっこう上の方まで…初夏の装いに｢アイドルみたい｣の声も 「お休みの日に後輩の田丸アナとバラ園に行ってきました～」とつづり、同局の田丸萌夕希アナと訪れた色とりどりのバラが咲く園内での写真を公開。福山アナは緑に映える太もも丈の白いワンピース姿で、「すごいカ