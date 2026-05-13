スウェーデンのイサク、ギョケレシュらが選出されたスウェーデンサッカー協会は5月12日、6月から開幕する北中米ワールドカップに向けたメンバー26人を正式に発表した。日本代表と現地時間6月26日に対戦するなか、「日本にとって脅威」「普通にヤバいんよね」など注目を集めている。イングランド・プレミアリーグのアーセナルで活躍するFWビクトル・ギョケレシュ、リバプールのFWアレクサンダー・イサクといった強烈なストライ