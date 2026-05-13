前田大然が独占インタビューに応じた日本サッカー界が誇る「韋駄天」が目指す先にあるものは--。スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は欧州の荒波に揉まれ、魂を研ぎ澄ませてきた。目前に迫る2度目のワールドカップ（W杯）。「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューで、焦燥を焼き尽くすほどの静かな覚悟、スピードスターが抱く独自の美学を語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全3回の1回目