中央ヨーロッパに位置するポーランドは東の国境をベラルーシやウクライナ、西の国境をドイツと接する旧共産主義国家であり、1980年代まで肉・砂糖・小麦などを購入するには「配給券」が必要でした。しかしその後、世界経済大国トップ20に入るまでの経済成長を遂げています。どのようにして躍進を実現したのか、AP通信が経緯をまとめています。Poland is a model for economic growth | AP Newshttps://apnews.com/article/poland-e