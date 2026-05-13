女優の桜田ひよりが、この秋公開の映画「星の教室」（中川龍太郎監督）で主演を務めることが１３日、発表された。今作は日本映画界の伝説・角川春樹氏の“最後の”総監督作品となる。時代小説や人間ドラマを手掛けたベストセラー作家・高田郁氏による同名小説が原作。さまざまな事情で義務教育を終えられなかった大人たちの集う夜間中学を舞台に、人生につまずきながらも、再び希望を見出していく人々の姿を描く。潤間さやか