なにわ男子の道枝駿佑（２３）が、９月にＡｍａｚｏｎプライムビデオで配信される映画「Ｍ．Ｉ．Ｓ．Ｓ．Ｉ．Ｏ．Ｎ．歌劇な潜入捜査官」（後藤庸介監督）に主演することが１２日、分かった。女子大生に扮（ふん）するエリート刑事という異色の主人公を演じる。警視庁捜査三課の若手刑事・奏多（道枝）は頭脳明晰（めいせき）で運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な役柄。事件解決のため、続発するドローン爆弾事件の犯人が