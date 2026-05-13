女優の紺野まひる（４９）が、驚きの姿を公開した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「壁倒立チャレンジ」と題してショート動画をアップ。加圧トレーニング後に「チャレンジしました」と、倒立する様子を撮影した。「時々、身体を逆さに（逆立ち）すると、とても気持ちいいです。脳に刺激、下半身に溜まった色んな物がスッキリします」とオススメ。「トレーナーの女の子と鉄棒の話になり、新たな技に挑戦しようかと。