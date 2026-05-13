7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、9月よりPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』に主演することが決定した。「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスによる“青春やり直し”潜入サスペンスコメディー。併せて、道枝演じる主人公・松見奏多（まつみ・かなた）の“ふたつの姿”を切り取ったティザービジュアルも解禁された。【写真】笑顔がかわいい！車の後