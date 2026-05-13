政府は来年の秋までに家事支援を国家資格化する方針を示しており、ベビーシッターや家事支援サービスなどに対する税制優遇も検討している。【映像】高市総理vs神谷代表の論戦（実際の様子）そんな中、国会では参政党の神谷宗幣代表が「国民のニーズがない」と指摘し、高市早苗総理が反論する一幕があった。ニュース番組『わたしとニュース』では、このベビーシッターや家事支援サービスへの税制優遇について、NewsPicks for