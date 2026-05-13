麒麟・川島明とSnow Man・佐久間大介がダブルMCを務めるTBSのスペシャル番組『検証！おカネの窓口』の第3弾が、13日午後8時から初の2時間スペシャルで放送される（※関東ローカル）。今回は、前回惜しくも敗れた佐久間が、再び“ヒットの超人”として「浅草花やしきのど定番アトラクション」の再生に挑む。【写真】佐久間大介のアイデアに爆笑！川島明、吉瀬美智子らスタジオ陣本番組は、世の中の「お金にまつわるお悩み」を“