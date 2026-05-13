大一番で結果を残した。EX風林火山の内川幸太郎（連盟）が5月12日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。目まぐるしくトップ目が入れ替わる大接戦を制して、チームにファイナルシリーズ2勝目を持ち帰った。【映像】これが世界王者の底力！内川幸太郎、渾身の親満貫内川は11日の第1試合にも登板。結果は、トップのBEAST X・中田花奈（連盟）と2000点差の2着だった。当試合は起家からBEAST X・東城り